Droga sottoterra a Gioiosa Ionica: un arresto e due denunciati. L’Usic plaude i Carabinieri

A Gioiosa Ionica, un arresto per il maxi-deposito sottoterra di droga. L’USIC esprime plauso ai Carabinieri per l’operazione antidroga.

GIOIOSA IONICA (REGGIO CALABRIA) – Svolta nelle indagini sul maxi-deposito di stupefacenti scoperto lo scorso luglio 2025 a Gioiosa Ionica: i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, arrestando l’uomo ritenuto il presunto responsabile della vasta attività illecita. Altre due persone risultano indagate. L’operazione è stata coordinata dal Comandante della Compagnia di Locri, Capitano Vincenzo Sanfilippo, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Gip di Locri. L’attività di oggi, sabato 11 ottobre 2025, chiude il cerchio sul ritrovamento, avvenuto il 19 luglio, di oltre 30 chilogrammi di hashish e pasta di marijuana, insieme a più di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura – merce che, secondo le stime, avrebbe fruttato circa 350 mila euro di profitto.

ARRESTO PER DROGA A GIOIOSA IONICA, IL PLAUSO DELL’USIC: APPREZZAMENTO PER LA BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA

«L’Usic esprime vivo apprezzamento per la brillante operazione antidroga della Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica. L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic) esprime il proprio plauso e la più profonda soddisfazione per la vasta operazione antidroga portata a termine dai colleghi del Comando Stazione Carabinieri di Gioiosa Ionica dipendente dal Comando Provinciale di Reggio Calabria, guidato dal Generale di Brigata Totaro, che con la sua decisa e autorevole azione di comando ha impresso un nuovo e concreto impulso operativo a tutti i reparti della provincia reggina».

«L’attività odierna – prosegue la nota di plauso dell’Usic- scaturisce dalla scoperta di un vero e proprio deposito di droga, scoperto il 19 luglio scorso dai colleghi della Stazione di Gioiosa Ionica, in un terreno isolato, che consenti di rinvenire oltre 30 chilogrammi tra hashish e pasta di marijuana, suddivisi in 36 confezioni pronte per la vendita, e più di un chilogrammo e mezzo di cocaina pura confezionata sottovuoto con tecniche professionali, che secondo le stime avrebbero generato circa 45 mila dosi e circa 350 mila euro di profitto. Oggi, al termine di una complessa attività d’indagine, coordinata dal Comandante della Compagnia di Locri, Capitano Vincenzo Sanfilippo, i colleghi della Stazione di Gioiosa Ionica hanno arrestato il responsabile di tale attività illecita».

ECCELLENZA IN LOCRIDE: PERSONALE DI ALTISSIMO PROFILO INVESTIGATIVO

E, ancora l’Usic «desidera evidenziare come, nella provincia di Reggio Calabria, e in particolare nella Locride, operi da sempre personale di altissimo profilo investigativo e professionale, esempio di dedizione e competenza. Tra questi, spicca il Tenente Colonnello Pugliese, Comandante del Gruppo Carabinieri di Roccella Jonica, che continua a distinguersi per capacità operative e senso dello Stato, in un territorio complesso ma strategico per la sicurezza nazionale».

In merito il Segretario Nazionale dell’USIC, Francesco Di Nuzzo, nel commentare l’operazione, ha dichiarato: «Questa brillante attività dimostra ancora una volta quanto sia fondamentale la costante azione di contrasto e prevenzione del fenomeno del narcotraffico e della criminalità organizzata, specie in una regione come la Calabria, dove la presenza dello Stato deve essere sempre forte, visibile e determinata. Ai nostri colleghi che ogni giorno operano in questa terra tanto difficile quanto straordinariamente bella e affascinante, va il nostro più sincero ringraziamento. La loro dedizione, il loro coraggio e la loro professionalità rappresentano il volto migliore dell’Arma e dell’Italia».

Infine dall’Unione Sindacale Italiana Carabinieri evidenziano «l’impegno quotidiano dei Carabinieri in Calabria è un esempio di servizio e sacrificio che merita riconoscimento e sostegno. Continueremo a promuovere ogni iniziativa utile a valorizzare il lavoro di questi straordinari servitori dello Stato».