Incendio al Sunset Beach Club di Palmi, un arresto

3 minuti per la lettura

Palmi, l’uomo avrebbe appiccato il rogo al Sunset Beach Club dopo un alterco con i proprietari. Si è rischiata una tragedia: tra ristorante e pizzeria erano presenti duecento persone

PALMI – È stato arrestato il presunto responsabile dell’incendio che la sera di domenica 8 marzo ha distrutto il Sunset Beach Club alla Tonnara di Palmi. Si tratta di un uomo residente a Taureana di Palmi, pluripregiudicato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto dagli investigatori l’autore del rogo che ha devastato uno dei locali più frequentati della Costa Viola, mentre all’interno si trovavano circa duecento persone.

ROGO AL SUNSET BEACH DI PALMI, SI È RISCHIATA LA TRAGEDIA

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, all’origine del gesto ci sarebbe un movente di rivalsa maturato poche ore prima dell’incendio; nel pomeriggio della stessa giornata, infatti, stando alle informazioni raccolte dai carabinieri nei giorni successivi al rogo, l’uomo avrebbe avuto un alterco con i proprietari del locale. La discussione sarebbe degenerata fino al punto che i gestori lo avrebbero invitato ad allontanarsi dalla struttura. Un episodio che, secondo le prime ricostruzioni investigative, il presunto piromane non avrebbe accettato.

INCENDIO APPICCATO DOPO UNA DISCUSSIONE CON I PROPRIETARI DEL LIDO

Sentendosi offeso, sarebbe tornato sul posto in serata, quando nel locale era in corso una festa organizzata in occasione della Giornata internazionale della donna. In quel momento il ristorante e la pizzeria del lido erano pieni di clienti: circa duecento persone tra commensali e personale. Le fiamme si sarebbero sviluppate inizialmente dal lato del locale affacciato sul porto, propagandosi poi rapidamente al resto della struttura, alimentate anche dai materiali della costruzione e dalla presenza di arredi e attrezzature del locale.

INCENDIO AL SUNSET BEACH, LA PAURA DEI PRESENTI

Dense colonne di fumo si sono levate dalla zona della Tonnara, visibili da diversi punti del litorale. All’interno del Sunset Beach si sono vissuti momenti di forte tensione. Il personale del locale e i presenti hanno iniziato a evacuare la struttura mentre il fuoco si espandeva rapidamente. Nonostante il panico e la concitazione di quei momenti, tutte le persone presenti sono riuscite ad uscire in tempo e a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti della zona, che hanno lavorato tutta la notte per domare l’incendio. Il bilancio dei danni è apparso da subito pesantissimo.

LOCALE DISTRUTTO DAL ROGO

Il Sunset Beach Club è stato praticamente distrutto dal rogo: la struttura affacciata sul mare della Tonnara, molto frequentata soprattutto durante la stagione estiva e in generale nei fine settimana, è stata ridotta a un cumulo di macerie. Le indagini sono scattate immediatamente dopo l’incendio; gli investigatori hanno raccolto testimonianze dei proprietari della struttura e tra i presenti, e analizzato i primi elementi emersi sul luogo del rogo.

LE INDAGINI E L’ARRESTO

In breve tempo l’attenzione si sarebbe concentrata sull’uomo che poche ore prima aveva avuto il diverbio con i proprietari del locale. Da qui la ricostruzione che ha condotto all’ipotesi di un gesto deliberato, compiuto per vendetta. Gli accertamenti eseguiti dalle forze dell’ordine hanno quindi portato all’arresto del presunto piromane, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’inchiesta prosegue per chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto e le modalità con cui il fuoco sarebbe stato appiccato. Resta intanto lo sconcerto nella comunità per quanto accaduto in una serata che avrebbe dovuto essere di festa e che si è invece trasformata in un episodio di grande paura. Solo il rapido intervento del personale del locale e dei soccorritori ha evitato una strage di giovani. In una struttura affollata da circa duecento persone, infatti, l’incendio avrebbe potuto provocare un bilancio drammatico.