Eccellenza: resiste da 25 anni il record di imbattibilità iniziale di Paolo Misale

Anche quest’anno il record non è stato superato. È così ormai da 25 stagioni, per cui possiamo dire che Paolo Misale festeggia le nozze d’argento con il record di imbattibilità iniziale nel torneo di Eccellenza. Domenica scorsa Mercuri dell’Isola, l’unico portiere ancora imbattuto da inizio campionato, è caduto dopo 6 minuti, fermandosi a 275, ben distante dal record stabilito da Paolo Misale, nella stagione 1999/2000, quando rimase inizialmente imbattuto nelle prime sette giornate, subendo la prima rete in pieno recupero, per un totale di 630 minuti.

I tentativi per superare il record di imbattibilità di Paolo Misale

In questi anni ci hanno provato in tanti a superarlo ma il record di imbattibilità iniziale in Eccellenza rimane di Paolo Misale. Quello che ci è andato più vicino è stato Angelo Cotroneo, il quale con la maglia del Brancaleone arrivò a 602 minuti. Poi si ricordano i 482 minuti di imbattibilità iniziale di Quarta con la Gallicese nel 2008/09 e di Di Dio con la Villese, arrivato a 418 nella stagione 2004/05.

Paolo Misale, l’imbattibilità iniziale e quel gol che fece crollare il record

Riavvolgiamo il nastro è torniamo alla stagione 1999/2000, quando Paolo Misale stabilì il record di imbattibilità iniziale in Eccellenza. Sono passati ben 25 anni. In quell’annata ai nastri di partenza si presenta il Polistena allenato da Francesco Ferraro, attuale tecnico della Virtus Rosarno. Fra i pali c’è uno dei portieri più validi in circolazione, Paolo Misale, di Oppido Mamertina. Al solito le squadre di Ferraro hanno dei meccanismi difensivi pressoché perfetti e non a caso quella squadra subì appena 3 tre reti nelle prime undici giornate e solo 5 furono i gol incassati in tutto il girone di andata. Il primo gol venne subito da quella squadra alla 7ª giornata, in pieno recupero, sul campo del San Fili, fermando così la propria imbattibilità iniziale a 630 minuti. Un primato che da allora in poi nessuno è riuscito a battere, considerando, lo ribadiamo, il dato dall’inizio del campionato.

Il personaggio Paolo Misale

Classe 1972, di Oppido Mamertina, Paolo Misale, detentore del record di imbattibilità iniziale in Eccellenza è attualmente docente di Scienze motorie nell’Istituto Comprensivo di Oppido – Varapodio – Molochio. Con il calcio ha smesso, dopo essersi dedicato alla Scuola calcio nel proprio paese, avendo conseguito titoli e abilitazioni come quello di istruttore di calcio e di allenatore Uefa B. Ha svolto anche il corso di allenatore di calcio a 5 e cinque master per allenatore e preparatore dei portieri. Lo sport che ha praticato per tanti anni sicuramente gli manca un po’, ma ha più tempo da dedicare alla moglie Angela e alle figlie Miriam (7 anni) e Clara (4 anni).

Ha iniziato a giocare nel 1988 nel suo paese a 16 anni e ha smesso a 44 con il Messignadi, nelle categorie minori. Diverse le stagioni trascorse a Polistena, dove ha stabilito il record di imbattibilità iniziale, che resiste tuttora: «Seguo da lontano il calcio e tramite social mi tengo informato per grandi linee. Per quanto riguarda il record, mi fa piacere che sia ancora io a detenerlo, ma prima o poi arriverà qualcuno a superarmi. Intanto sono passati 25 anni, sembra ieri, ma conservo tanti bei ricordi legati al calcio, dove ho conosciuto tante persone, vivendo belle emozioni».

Quella rete allo scadere

Tra i ricordi più belli c’è sicuramente quella annata a Polistena. Ritorniamo ancora indietro nel tempo e andiamo proprio al momento in cui Paolo Misale vede fermarsi il proprio record di imbattibilità iniziale. Siamo alla 7ª giornata. I rossoverdi di Francesco Ferraro sono terzi in classifica, ancora imbattuti, e sono stati i soli ad aver fermato la corsa della capolista Acri. Arriviamo al 7 novembre e si gioca a San Fili. Classica partita equilibrata, tosta, con poche occasioni da rete. Le difese prevalgono sugli attacchi e i portieri fanno buona guardia. È la tipica gara da 0-0, ma all’ultimo minuto «un liscio di un nostro difensore – ci racconta Paolo Misale – permise a Leonetti di infilarsi in area e di tirare. Mi tuffai alla mia sinistra, sfiorai la sfera, ma il pallone andò a sbattere sul palo e poi si infilò in rete». E subito dopo l’arbitro mise fine alla contesa. Il record di imbattibilità iniziale di Paolo Misale si fermò a 630 minuti, ma resiste ancora adesso, che sono passati 25 anni.

La formazione del Polistena edizione 1997/98, con Paolo Misale a sinistra in piedi. La stagione successiva stabilirà il record

La squadra dei record

In quelle prime sette giornate, Paolo Misale fra i pali fu insuperabile e si esaltò con alcune parate da applausi, ma bisogna ancora riconoscere i meriti dei compagni di squadra. A far parte di quel gruppo i vari Sasà Caruso e Peppe Milano, Massimo Di Lorenzo e Raniero Spanò, Carmelo Moro e Antonio Cutano, Natino Multari e Tommaso Lo Gatto, un giovanissimo Peppe Crucitti (oggi tecnico del Cittanova) e Alcide Careri e poi Paolo Seminara, Leonardo Taverniti, Angelo Cardaciotto, l’inossidabile Nino Falduto, il bomber Rachid, Michelangelo e Pietro Papasidero, Domenico Sorace, Saso Bracco, Paolo Fabretti e, con poche presenze, Puglisi, Franzè e Mercuri. Una squadra, quella di Francesco Ferraro, che proveniva dalla Promozione, dove aveva vinto il campionato l’anno precedente, sempre con Misale fra i pali. «Una squadra tosta – dice Paolo Misale – ottimo assetto, calciatori e compagni di grande valore. Quantomeno all’inizio fu davvero difficile farci gol. Quel record che resiste ancora lo condivido con tutti loro. E lo tengo fra i ricordi più belli della mia gioventù e dei miei trascorsi da portiere». E quindi per almeno un altro anno ancora Miriam e Clara potranno coccolarsi il papà dei record.