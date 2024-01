Il tuo nutrizionista: cosa mangiare dopo le feste

2 minuti per la lettura

I consigli del tuo nutrizionista, ecco cosa mangiare dopo le abbuffate delle feste, senza patemi d’animo ma con equilibrio e moderazione

Purtroppo, come dice il famoso detto, “l’Epifania tutte le feste porta via”, e quindi dopo un periodo dove brindisi, aperitivi e cene con gli amici o i parenti e via dicendo, si trasformano da eccezione a quasi regola, e ora di ritornare alle proprie abitudini quotidiane.

In questo periodo, a causa del consumo di piatti spesso ricchi di carboidrati, grassi, sale e zuccheri semplici, è normale sentirsi un po’ appesantiti, gonfi o con qualche chilo in più. Ma niente paura!

Non devi preoccuparti, troppo e soprattutto non devi ricercare strategie miracolose, bacchette magiche o pilloline magiche per ritornare in forma. Ecco quindi dei semplici consigli che ti permetteranno di gestire questo periodo nel migliore dei modi. Iniziamo subito.

Prima di ogni cosa, non perdere il controllo! Evita diete fai da te o inutili e dannosi digiuni senza criterio. Agisci sempre con equilibro e moderazione. Gli eccessi alimentari di questo periodo “regalano” certamente kilocalorie in più ed inoltre non permettono al tuo corpo di depurarsi in maniera corretta, aumentando così infiammazione e ritenzione idrica.

