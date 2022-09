Nuovo singolo per Luigi Strangis

2 minuti per la lettura

Luigi Strangis non si ferma: il giovane lametino polistrumentista, reduce dalla vittoria di Amici (LEGGI LA NOTIZIA) e da una tournée entusiasmante, lancia il nuovo singolo “Stai bene su tutto” che anticipa anche un album.

Il brano, pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First, è prodotto da Simone Guzzino. E sarà disponibile da domani 16 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica.

Il ventunenne lametino racconta in questa canzone la spensieratezza dell’avere vent’anni, “tra feste il lunedì, balli lenti, rave alle sette di mattina, avventure in centro“. Un nuovo singolo, quello di Luigi Strangis, che descrive la voglia di vivere con spontaneità, essendo semplicemente se stessi.

LUIGI STRANGIS: “UNA NUOVA FASE DELLA MIA MUSICA”

“Stai bene su tutto” però, è anche il brano che, dopo il suo primo ep “Strangis”, certificato oro (LEGGI L’INTERVISTA), darà il via ad un nuovo progetto discografico. È lui stesso a dichiararlo.

«Questa canzone apre ufficialmente la strada al mio prossimo album – dice – e sono davvero molto felice che sia un brano pop rock a rappresentare questa nuova fase della mia musica. Spero vi piaccia e che pensiate anche voi che sta bene su tutto».

Luigi Strangis questa estate ha anche dato il via al suo primo vero tour. Diverse tappe in giro per l’Italia, tra cui il concerto nella sua Lamezia Terme. Adesso porterà anche il suo nuovo singolo sul palco dei prossimi live, prodotti da Vivo Concerti: il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma.

LA NUOVA AVVENTURA AL CINEMA

Luigi Strangis però non si ferma qui, anzi, una nuova avventura lo attende. Il 27 ottobre sarà protagonista, nei cinema, del nuovo film live action per famiglie “Il talento di Mr. Crocodile”.

In questo film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, Strangis interpreta le canzoni del coccodrillo Lyle, che in versione originale sono cantate dall’artista canadese Shawn Mendes.

Il film – tratto dalla serie di libri best seller di Bernard Waber, diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon e scritto da Will Davies – contiene canzoni originali interpretate da Shawn Mendes e scritte dagli autori di The Greatest Showman, Benj Pasek e Justin Paul.