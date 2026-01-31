Sanremo 2026, la lista delle cover e dei duetti

4 minuti per la lettura

Da Brunori Sas a Tony Pitony, da Gregory Porter a Cristina D’Avena, passando per Morgan, Fiorella Mannoia, Belen Rodriguez e Claudio Santamaria: tutte le cover e i duetti della terza serata del Festival di Sanremo 2026

“Sarà una serata cover molto variegata, con tante sorprese, ci farà ballare, ci farà riflettere, ci emozioneremo ma anche ci stupirà perché ci sono dei duetti abbastanza travolgenti e incredibili anche se improbabili”. Carlo Conti presenta così la terza serata del Festival di Sanremo – quella di mercoledì 25 febbraio – dedicata alle cover e ai duetti, prima di svelare i tanto attesi nomi che saliranno sul palco dell’Ariston assieme agli artisti in gara.

“C’è un po’ di tutto, tante sorprese – continua Conti – è bello perché i protagonisti sono andati a cercare dei duetti un po’ fuori dalla norma, con dei compagni di viaggio un po’ fuori dai soliti schemi”. C’è infatti un po’ di tutto: giornalisti, attori, performer, ballerini. “Gli artisti sono andati a cercare qualcosa che uscisse un po’ dal consueto duetto, proprio per regalarci una serata di grande varietà e di grande spettacolo”. E per questo motivo, il direttore artistico si dice molto contento.

ECCO LA LISTA DELLE COVER E I DUETTI A SANREMO 2026

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma: Quello che le donne non dicono;

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto;

Chiello con Morgan: Mi sono innamorato di te;

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi;

Ditonellapiaga con TonyPitony :The Lady is a Tramp;

Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via;

Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejé;

Enrico Nigiotti con Alfa: En e Xanax;

Ermal Meta con Dardust: Golden hour;

Fedez e Masini con Stjepan Hauser: Meravigliosa creatura;

Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo, ragazza sola;

Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole parole;

J-Ax con Ligera Country Fam.: E la vita, la vita;

Lda e Aka 7even con Tullio De Piscopo: Andamento lento;

Leo Gassmann con Aiello: Era già tutto previsto;

Levante con Gaia: I maschi;

Luchè con Gianluca Grignani: Falco a metà;

Malika Ayane con Claudio Santamaria: Mi sei scoppiato dentro al cuore;

Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio;

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas: Il mondo;

Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno;

Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto;

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone;

Raf con The Kolors: The Riddle;

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni;

Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci: Baila Morena;

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi: Hit the Road Jack;

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Besame Mucho;

Tommaso Paradiso con gli Stadio: L’ultima luna;

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band: Vita.

Francesca Fagnani, Claudio Santamaria, Belen Rodriguez, sono solo alcuni dei nomi sorprendenti che duetteranno con gli artisti in gara e che ci regaleranno una performance inaspettata. E se Patty Pravo stupisce con la presenza di Timofej Andrijashenko, primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano, c’è anche chi rimane sul classico puntando alla compagnia di musicisti. Come Fedez e Masini che hanno voluto al loro fianco il violinista di fama internazionale Stjepan Hauser o Samurai Jay che assieme a Belen ha chiamato a sé anche Roy Paci. O Dargen D’Amico che duetterà con Pupo e con il pianista Fabrizio Bosso. O ancora Ermal Meta con Dardust.

Per la scelta dei brani si spazia: dalla canzone d’autore alle sigle dei cartoni animati, passando per i grandi successi della musica italiana e internazionale.

Tra i duetti più eclettici, tanta curiosità su Ditonellapiaga che ha voluto accanto il personaggio del momento: Tony Pitony. Insieme duetteranno su “The lady is a tramp”, celebre brano del musical “Babes in arms” portato in auge da Frank Sinatra ed Ella Fitzgerald. Ma ci sono anche le Bambole di Pezza che assieme a Cristina D’Avena canteranno “Occhi di gatto”. Curiosa la scelta di Elettra Lamborghini che duetterà con le Las Ketchup su un brano iconico dei primi anni 2000 “Asereje” di cui tutti ricorderanno il balletto.

Torna al Festival Brunori Sas, dopo il terzo posto dello scorso anno, stavolta sarà ospite di Maria Antonietta & Colombre. E’ la sua seconda volta da ospite nella serata cover e duetti, la prima nel 2019, al fianco degli Zen Circus. Serena Brancale invece sceglie di farsi accompagnare da Delia, cantautrice siciliana che ha conquistato il pubblico di X Factor 2025 e da Gregory Porter, icona del jazz contemporaneo internazionale e vincitore di due Grammy Awards.

Immancabile anche la quota it pop o indie pop: Galeffi, Aiello, Mecna.

Un cast molto variegato dunque e per questo motivo Carlo Conti si dice “contento, perché mi hanno proposto canzoni inaspettate e anche dei duetti inaspettati”. E annuncia nelle prossime settimane tante altre sorprese e tante altre novità.