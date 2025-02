Davide Cassaro evergreen dei Dilettanti di Calabria

3 minuti per la lettura

Un vero e proprio evergreen: fra i Dilettanti in Calabria, Davide Cassaro è un protagonista assoluto. Anche a 42 anni si conferma integro, efficace, trascinatore, leader. Superarlo è sempre molto difficile e il difensore del Sersale ha letteralmente giganteggiato nella sfida in casa della capolista Trebisacce. Alla seconda esperienza con il Sersale, Davide Cassaro sta mettendo tutta la sua esperienza al servizio di una squadra che pareggia molto, ma che resta comunque difficile da battere. Il difensore nato a Palermo il 14 luglio del 1982 è così il leader della 19ª Top Ten di Promozione A. La classifica del Quotidiano del Sud premia il rendimento e dopo diverse nomination, Cassaro conquista il primato di giornata. Ricordiamo che i punti acquisiti nel corso della settimana vanno a formare una classifica generale. E che si tiene in considerazione il rendimento offerto nel corso delle giornate. Già in D con Gioiese e Roccella, Palmese e Isola, Gelbison, Rende e Gladiator, con diverse esperienze in Eccellenza, Davide Cassaro ogni anno fa parlare, bene, di sé. Il carisma si affianca al sapersi gestire. Ha vinto tanto in carriera e sta dimostrando il proprio valore anche in questa stagione. Ci sono poche certezze nel calcio, ma una di queste è sicuramente Davide Cassaro, il quale succede a Tufo dello Scalea, vincitore nella passata settimana.

Due portieri alle spalle di Cassaro, evergreen dei Dilettanti di Calabria

La Calabria dei Dilettanti saluta Davide Cassaro come autentico evergreen e leader di una Top Ten nella quale il podio è completato da due portieri. Nella giornata numero 19 premiamo innanzitutto Patitucci del Trebisacce. Efficace il portiere della capolista e attento fra i pali. C’è quindi l’esperienza di Nunzio Franza al terzo posto. Il portiere dell’Altomonte non ha ancora subito reti nel girone di ritorno e al solito regala affidabilità al reparto. Scorrendo la Top Ten dei migliori di giornata, ecco Lorecchio del Mesoraca, all’ennesimo campionato da protagonista. Corre per due e offre sempre un rendimento elevato. Ritorna nella classifica dei migliori il difensore Orientale del Malvito. Un gigante difficile da superare. Ennesima presenza per Colosimo del Mesoraca. D’altronde segna con una regolarità disarmante. Nella DB Rossoblù Luzzi che torna a vincere, una menzione la merita D’Acri. Il capitano è poco reclamizzato, ma molto redditizio. Costante e dinamico, come pochi. Infine ci sono le conferme di De Arriba del Cassano, Vijande del Campora e Bertini dell’Altomonte. Tre elementi di grande affidabilità.

Aggancio al vertice nella classifica generale

L’evergreen Davide Cassaro fra i Dilettanti di Calabria adesso è anche nella Top Ten generale. Dopo 19 giornate, il difensore del Sersale ha scavalcato Pizzoleo della DB Rossoblù Luzzi, fermo a quota 26, agganciando Chiappetta dello Scalea e Bruno dell’Aek Crotone a 27 punti. Rimangono a quota 28 Amendola della Plm Morrone e Tassoni del Mesoraca, così come Pellegrino sempre della Plm Morrone a 32 punti e Caruso S. dell’Altomonte a 33. In vetta, invece, termina la fuga solitaria di Furiato del Trebisacce, perché adesso al suo fianco c’è Colosimo del Mesoraca.