Manca davvero poco a Davide Cassaro, difensore intramontabile fra i Dilettanti, per compiere 43 anni. Gente che ha iniziato assieme a lui si è ritirata da tempo. Ma il centrale difensivo nato a Palermo il 14 luglio del 1982, ormai calabrese di adozione, non ha alcuna voglia di smettere. È integro, sempre lucido, puntualmente propositivo, una guida in campo e negli allenamenti. Ed è reduce da una stagione nella quale ha disputato 28 partite da titolare in Promozione, con il Sersale, con 2 gol e tre assist. La sua 25ª annata in campo. Nozze d’argento con il calcio dilettantistico. Un matrimonio iniziato nel 1999 in Sicilia, con il San Giovanni Gemini, sviluppatosi poi quasi sempre in Calabria, con qualche puntata in Campania e un paio di avventure nella sua terra di origine. Tantissime partite, puntualmente protagonista, con diverse promozioni e trofei in bacheca. Una storia, la sua, da raccontare, partendo dall’inizio.

In Sicilia il primo percorso fra i Dilettanti dell’intramontabile Davide Cassaro

Un highlander del calcio fra i dilettanti, Davide Cassaro, eppure quello che oggi è un difensore intramontabile, da piccolo sembrava destinato a fare altro. «Da ragazzino facevo tanti sport come judo, lotta, pesistica – ci dice il diretto interessato – e solo all’età di 12/13 anni è prevalsa la passione per il calcio. Ho così iniziato a giocare nella scuola calcio del mio quartiere di Palermo (Borgo Nuovo). Poi all’età di 16 anni ho fatto il mio primo campionato in Eccellenza con il San Giovanni Gemini (in provincia di Agrigento). A 17 anni sono andato in D con la Cephaledium, fino a novembre. Poi da Cefalù in Sicilia eccomi alla Paolana in Calabria». Il 3 settembre del 2000 la prima gara in carriera in Serie D: la Cephaledium perde per 2-1 a Palma di Montechiaro con il Gattopardo. Un giovanissimo Davide Cassaro scende in campo con la maglia numero 2. Questa la formazione siciliana di quel giorno: Sabatini, Cassaro (18’st Di Domenico), Condorelli, Crivello, Restivo (24’st Corrao), Tamajo, Ferrante (39’pt Tantillo), Frittitta, Barranco, Lo Giudice, Merlino. All. Campanella.

L’esordio in Serie D nel torneo 2000/01 di Davide Cassaro

Collage di foto per un giovanissimo Davide Cassaro all’inizio della carriera

L’approdo in Calabria e il destino che si mette di traverso

Dopo qualche mese Davide Cassaro approda in Calabria: il difensore palermitano fa il suo esordio fra i Dilettanti a Paola. «Arrivai grazie a un procuratore: ero giovane e avevo voglia di fare questa esperienza lontano da casa». Lo chiama una Paolana in grande difficoltà e il debutto in Eccellenza di Cassaro è da incubo: 0-4 in casa della Rossanese. La squadra tirrenica arriva 14ª e retrocede. Per Davide 22 presenze in campionato. E questa sarà l’unica retrocessione in 25 anni di carriera. Arriviamo al 2001. Lo prende il Capo Vaticano, ma qui il destino infligge un duro colpo a un giovanissimo Davide Cassaro. «Nell’ottobre del 2001 è morta mia mamma in un incidente stradale, mentre ero a Capo Vaticano. Non la vedevo da tre mesi. È stato un duro colpo. Ho trascorso un bruttissimo periodo. Non avevo più voglia di giocare. Ho smesso per un po’, quindi ho ripreso, anche perché quella che era la volontà di mia mamma. Lei voleva che io giocassi: quindi testa bassa e pedalare. E ho fatto di tutto per renderla fiera di me». Il 9 dicembre del 2001 realizza il primo gol in carriera. Nel frattempo è tornato alla Paolana, in Promozione: la squadra biancazzurra vince per 2-1 in casa del Campora. Davide sigla la prima rete, dopo dieci minuti.

Quattro stagioni e due promozioni a Praia

Ha cambiato tante squadre il difensore Davide Cassaro nel corso della sua carriera fra i Dilettanti. Finora sono state 21. Il club dove è rimasto per più tempo è il Praia: quattro campionati fra il 2003 e il 2007. Due promozioni dalla Prima categoria e due buoni piazzamenti in Eccellenza, per un totale di 102 gare di campionato e 11 reti. Nel 2004/05, in Promozione, si scopre anche come goleador, segnando 6 volte (record personale in carriera). «Praia per me è stata una tappa fondamentale della mia vita. Venivo da un brutto periodo ed ero fermo da tempo. Ho trovato persone speciali – dice Cassaro – come il presidente Gioacchino Nappi, il mister Tonino Curcio, ma tutti i componenti della società mi hanno trattato alla grande». Qui «mi sono messo in gioco ripartendo dalla Prima categoria, vincendola e l’anno dopo abbiamo ottenuto un’altra promozione, stravolta attraverso i play off, andando in Eccellenza».

Ci sono poi le date da ricordare relative ai quattro anni trascorsi a Praia: il 2 novembre del 2003 segna la prima rete con la squadra tirrenica (vittoria per 2-3 in trasferta con il San Lorenzo del Vallo). Il 2 maggio del 2004, battendo in casa il San Marco per 1-0 (gol di Mortoro) si vola in Promozione con una giornata di anticipo. Il 5 giugno del 2005, pareggiando la finale play off di ritorno con la Promosport (0-0 dopo i supplementari) il Praia sale in Eccellenza. In campo quel giorno questa formazione: Minervini, Torino, Provenzano, Arcuri, Cassaro, Scorza (14’st Ariete), Lisco, Fedullo, Laino (30’st Matafora), Forte, Finizola (20’st La Scaleia E.). A disp. Adornetto, De Rosa, La Scaleia G., De Presbiteris. All. Curcio. «Per 4 anni Praia è stata casa mia: c’era tanto rispetto e stima con tutti i tifosi. Praia è stata il trampolino di lancio per la mia carriera». E per un paio di stagioni in squadra c’era anche il fratello Paolo. Un bel momento di condivisione.

Con il fratello Paolo durante le stagioni a Praia a Mare

Quelle stagioni da vincente in Eccellenza

Davide Cassaro ad ogni mercato diventa il difensore più richiesto fra i Dilettanti. Dal 2007 al 2013 in sei stagioni in Eccellenza vince ben 4 campionati e altrettante volte trionfa in Supercoppa con Sambiase e Bagaladi, Montalto e Nuova Gioiese. Nelle altre due annate del suddetto periodo arriva 2° con il Sambiase e 3° con lo Scalea. Sempre tornei di vertice. «Quello è stato un periodo per me di piena maturità sia come calciatore sia a livello mentale. Ho cambiato totalmente il modo di vedere il calcio. Vincere tanti campionati ti aiuta ad avere una mentalità vincente e a pretendere tanto da te stesso per mantenere sempre un livello alto». Una delle annate più belle è sicuramente quella da Gioia Tauro. Entra subito nel cuore della tifoseria e poi segna anche 4 volte.

A segno con la maglia della Gioiese (foto di Salvatore Cordiano)

Allenatori e personaggi

In 25 anni di carriera Davide Cassaro ha incontrato tanti allenatori e «in linea di massima con i tecnici ho sempre avuto un buon rapporto e ricordo tutti con grande stima e affetto». Però ci sono stati allenatori che «nel percorso della mia carriera sono stati determinanti, senza nulla togliere agli altri, che hanno sempre creduto in me. Penso a Tonino Curcio, incrociato a Praia nel momento più brutto della mia vita. Rammento con piacere Alberto Aita, con il quale ho vinto il primo campionato di Eccellenza a Sambiase. E poi c’è Mario Dal Torrione: con lui ho vinto a Gioia Tauro e mi ha dato la possibilità di giocare in Serie D a 30 anni, intraprendendo un nuovo cammino». Fra i tecnici rammenta anche Alessio Martino, che lo ha allenato al Gladiator in Serie D: «Mi ha dato la possibilità di fare il girone più bello e più competitivo d’Italia, il girone H, giocando anche nel gruppo G. Poi ho avuto la fortuna di conoscere Teore Grimaldi, altro trainer di grande valore». Ci sono altre due persone che «sono state importanti per la mia carriera: il dottore Novello, che ancora ad oggi si prende cura di me, e il prof Pasquale Rea». Tanti amici anche fra i calciatori ma nessun nome «perché potrei dimenticare qualcuno e non è giusto. In questi anni tante amicizie, alcune veramente solide, che porto sempre con me».

La Serie D dopo i 30 anni

Potremmo definirla come la “seconda giovinezza” per Davide Cassaro. Dal 2013 al 2022 diverse tappe in Serie D con la Nuova Gioiese (sfiora i play off) e il Roccella (brillante salvezza). Poi va alla Palmese e si salva ai play out, con la vittoria di Marsala (1-3 ai supplementari) con Mario Dal Torrione in panchina. Anche in questa sfida Davide Cassaro è un leone in campo. L’anno dopo la Palmese arriva 6ª in D, poi passa all’Isola Capo Rizzuto, ma a dicembre torna in Sicilia per giocare in Eccellenza con lo Scordia. Nel 2018/19 ecco il triplete in Eccellenza con il Corigliano: campionato, coppa e supercoppa. Ritorna in D la stagione successiva. A 37 anni la Gelbison punta su di lui e Davide fa la sua parte, concludendo al 7° posto. «Questa è stata la stagione più bella: come dicevo ho giocato nel girone H, quello davvero difficile da affrontare. Ero una “scommessa”: ho giocato con calciatori di alto livello, in piazze blasonate. E mi sono tolto tante belle soddisfazioni». Sulle 5 promozioni dall’Eccellenza aggiunge: «Non ce n’è una più bella delle altre. Ognuna ha rappresentato un gran bel momento della mia vita e assume un peso di uguale importanza. Per ognuna porto sempre momenti stupendi che sono custoditi nel mio cuore». Per la cronaca il 16 febbraio del 2014 in casa della Battipagliese sigla la sua prima rete in Serie D con la maglia della Nuova Gioiese.

L’esultanza con la maglia della Gioiese assieme a Vita (foto di Salvatore Cordiano)

Il calcio e il suo significato

Venticinque anni di carriera per Davide Cassaro, difensore arcigno, di grande sostanza e presenza. «Il calcio per me ancora oggi è vita: ho fatto tante rinunce e tanti sacrifici. Tante le emozioni vissute, in particolare quando ero in Serie D. Ho avuto la possibilità di giocare contro squadre di grande tradizione e blasone. Ho affrontato compagini come Foggia, Reggina, Taranto, Torres, Casarano, Giugliano, Cerignola, Savoia, Agrigento e tante altre ancora, che mai avrei sognato di sfidare. Sono stati gli anni più belli della mia carriera». Siamo attorno alle 700 partite in carriera «e ognuna di queste mi ha lasciato qualcosa. Anche le sconfitte aiutano a crescere». Nelle ultime stagioni ha giocato fra Eccellenza e Promozione con Scalea, Paolana, Sciacca e Sersale. Sempre da titolare. Pochissime le gare saltate. Combattivo come sempre e integro. Nel 2022/23 a Scalea anche 5 reti: è tornato protagonista anche sotto questo aspetto.

A Scalea un’altra positiva stagione, anche dal punto di vista realizzativo

I numeri di Davide Cassaro

Ha giocato 690 gare ufficiali fra campionato (dalla Prima categoria alla Serie D), Coppa Italia e spareggi vari. Ha segnato 35 gol, giocando in 21 squadre. È in attività dal 1999 e quindi quella edizione 2024/25 è stata la 25ª annata in campo. Ha ottenuto 7 promozioni in carriera, vincendo 5 volte il torneo di Eccellenza e altrettante volte la Supercoppa. Nel 2019 a Corigliano ha vinto anche la Coppa Italia Dilettanti. In carriera è subentrato 20 volte e in 45 occasioni è stato sostituito. Ha subito 13 cartellini rossi, collezionando 53 giornate di squalifica. Più o meno due turni di stop all’anno. Considerando che è un difensore centrale e che fa della tempra e del carattere i suoi punti di forza, alla fine non sono neanche molte.

Il calcio di oggi e il futuro

Il difensore Davide Cassaro fa un’amara constatazione sul calcio di oggi fra i Dilettanti in Calabria: «Sono un po’ di anni che le cose non vanno bene. Un po’ per la crisi in generale e poi perché non c’è stato il cambio generazionale di calciatori. Rispetto alle altre regioni stiamo facendo fatica. Mi auguro che nei prossimi anni le cose ritorneranno a splendere». A livello personale 690 “battaglie”, vittorie e sconfitte. Allenamenti, sacrifici, impegno: cosa può rappresentare oggi Davide Cassaro per le giovani leve? «Per i ragazzi mi auguro di essere un bon esempio di regole da rispettare, attaccamento e sacrificio. D’altronde non si arriva a questa età se non ti dai delle regole di comportamento da seguire». Tra l’altro negli ultimi anni Davide Cassaro ha pensato anche al dopo: «Ho studiato tre anni a Milano e sono diventato massoterapista e istruttore di ginnastica posturale». Ma il calcio giocato farà ancora parte della sua vita: «Fino a quando ho stimoli, voglia di fare sacrifici e soprattutto di giocare ancora ad un livello alto, non ho alcuna intenzione di smettere».

