Sant’Onofrio, i carabinieri passano al setaccio la roccaforte dei Bonavota

VIBO VALENTIA – I carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia, supportati dai Cacciatori di Calabria, stanno passando al setaccio alcune vie e abitazioni site nel Comune di Sant’Onofrio e nell’adiacente frazione Morsillara di Stefanaconi.

Ampio il dispiegamento delle forze in campo, il che lascia intendere (benché sulle operazioni in corso viga il più stretto riserbo) che possa trattarsi di un controllo straordinario finalizzato non solo alla ricerca di armi e droga ma, probabilmente, anche alla cattura di latitanti.

In particolare, non a caso, il blitz si sta concentrando nella zona in cui risiede la famiglia Bonavota, uno dei cui componenti, Pasquale, ritenuto il capo indiscusso della consorteria, è ricercato da circa quattro anni. L’uomo è considerato il latitante di ‘ndrangheta più pericoloso ancora in circolazione. Risale al 6 agosto del 2020 la cattura, dopo due anni di latitanza, del fratello di Pasquale, Domenico Bonavota, ritenuto capo dell’ala militare del clan.

Il latitante, in quel caso, si nascondeva proprio in una casa al centro del paese e, nell’occasione, furono arrestati dai carabinieri anche due suoi presunti fiancheggiatori.