Giovane ferito alla testa a Soriano, aggrediti i sanitari

Attimi di paura a Soriano e Vibo Valentia, un giovane ferito alla testa si è recato prima alla guardia medica e poi in ospedale e in entrambi i casi aggrediti i sanitari

VIBO VALENTIA- Momenti di tensione ieri sera 5 gennaio 2024 alla guardia medica di Soriano e al pronto soccorso di Vibo. I protagonisti della vicenda sarebbero sempre gli stessi nei confronti dei quali sarebbero in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Tutto ha avuto inizio alle ore 21,30 quando presso la postazione di continuità assistenziale di Soriano si sono presentate cinque persone. Nel gruppo era presente un giovane con una ferita alla testa. In evidente stato di alterazione avrebbero iniziato ad inveire contro la dottoressa di turno. Questa, presa dalla paura, ha chiamato subito il 118, chiedendo aiuto. A quel punto la centrale operativa ha subito inviato sul posto un’ambulanza. Quando la squadra è arrivata un infermiere avrebbe subito un’aggressione con un pugno al volto.

Vista la grave situazione che sarebbe potuta ulteriormente degenerare, i presenti hanno allertato i carabinieri. Tuttavia, prima che questi riuscissero ad arrivare sul posto, i cinque si sono messi in macchina diretti verso il pronto soccorso di Vibo. Giunti a destinazione anche qui avrebbero iniziato a sbraitare. L’agente della Sicurtransport, in servizio presso la postazione, constatata la situazione critica, ha allertato i carabinieri peraltro già avvisati dai colleghi di Soriano e si sono recati sul posto riportando la calma.

Il ferito, un giovane di 24 anni, è stato trasferito a Catanzaro dopo che gli è stato riscontrato un trauma cranico, mentre l’infermiere aggredito, che ha avuto una crisi d’ansia, è stato medicato. Sulla posizione dei cinque giovani hanno effettuato accertamenti i carabinieri che hanno trattenuto per tutta la notte i 4 amici in caserma. Per due di loro è scattata la denuncia per lesioni. Mentre il giovane avrebbe riferito agli investigatori di essersi procurato le ferite cadendo da una scala ma la sua versione è in attesa di riscontri.