Vibo, stop immediato al taglio degli alberi di piazza Spogliatore

VIBO VALENTIA – La spinosa questione che aveva scatenato nei giorni scorsi un susseguirsi di polemiche da parte di associazioni ambientaliste, rappresentanti politici, semplici cittadini, tutti in difesa degli alberi presenti in piazza Spogliatore a Vibo Valentia, sembra essere arrivata in qualche modo ad una svolta. I restanti alberi infatti saranno risparmiati. Parola del sindaco Maria Limardo.

Niente più tagli, dunque, come quelli che nei giorni scorsi hanno creato molte polemiche. Si trattava di un’attività prevista nei lavori di riqualificazione dell’area teatro del mercato del sabato (concernenti, tra l’altro, anche via Tazza nella frazione Piscopio). Lavori appaltati nel marzo scorso per l’importo di circa 200.000 euro, ma che avevano suscitato perplessità fin dall’inizio. Come quelle dei commercianti ambulanti secondo cui il nuovo assetto avrebbe causato lo spostamento in altre zone dell’area mercatale.

Taglio degli alberi a Vibo, il dietrofront del Comune

L’esecutivo di Palazzo Razza aveva, in seguito, specificato che sarebbero stati realizzati dei marciapiedi adeguati alla sosta dei furgoni durante il mercato settimanale. Il progetto prevede anche la presenza di un’area giochi che non aveva convinto alcuni consiglieri per i quali questa poteva essere, invece, installata presso la Villa comunale. Piazza Spogliatore vedrà pertanto, secondo gli interventi, una nuova organizzazione dello spazio pubblico dal punto di vista veicolare, pedonale e di sosta. Pur mantenendo la sua destinazione di parcheggio con nuovi arredi, percorsi pedonali e viari e sistema di illuminazione adeguati.

Si era, così, provveduto al trasloco del mercato settimanale del sabato e alla recinzione del sito anche se per molte settimane non sembrava esserci accenno di inizio dei lavori. Sennonché, pochi giorni fa, i cittadini increduli hanno potuto constatare che gli operai addetti stavano procedendo proprio al taglio di netto di alcuni degli alberi.

Piante che contornano la piazza e, in poche ore, grazie a delle foto pubblicate sul social Facebook, si è sollevata un’onda di protesta contro questa scelta inclusa nel progetto.

La decisione dopo le polemiche per l’abbattimento degli alberi a Vibo Valentia

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Russo, ha spiegato come il taglio fosse necessario in quanto gli arbusti presenti stavano creando problemi ai marciapiedi con le loro radici e che sarebbero stati ripiantati altri più omogenei e adatti al luogo. Ma le sue parole non avevano placato le polemiche.

Tuttavia, ecco, come detto, arrivare la decisione del sindaco Maria Limardo che tanti speravano. «Abbiamo constatato – ha dichiarato – quanto la popolazione sia legata a quegli alberi e ci tenga affinché rimangano, quindi abbiamo sospeso il taglio dei restanti. Avevamo approvato il progetto in quanto era presente un problema per la pavimentazione con le radici che, negli anni, si ripresenterà e avremmo piantato dei Lecci per arginare il fenomeno». Nella zona di quelli tagliati verranno messe a dimora altre tipologie di piante.