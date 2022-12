Roby Facchinetti in visita al Cantiere Musicale Internazionale di Mileto

1 minuto per la lettura

Roby Facchinetti in visita al Cantiere musicale internazionale di Roberto Giordano per inaugurare la sezione di Musica Pop

MILETO (VIBO VALENTIA) – Il Cantiere Musicale Internazionale, diretto dal pianista miletese di fama internazionale Roberto Giordano, continua il suo percorso di costruzione di una solida reputazione professionale e di radicamento nel panorama musicale nazionale e non solo.

Oltre ai numerosi concerti e appuntamenti di alto livello musicale (non ultima la masterclass di Danilo Rossi – LEGGI), infatti, il Cantiere Musicale accoglierà nella giornata di domani 29 dicembre 2022, «un grande della canzone italiana: il Maestro Roby Facchinetti. Voce storica – si legge in una nota che annuncia l’appuntamento – e autore dei più grandi successi dei Pooh, Roby Facchinetti verrà in visita a Mileto per inaugurare il dipartimento di Musica Pop del Cantiere Musicale».

L’appuntamento con uno dei mostri sacri della musicale leggera italiana, protagonista di almeno 5 decenni della storia della musica, si svolgerà a partire dalle ore 17 e «si tratta di un momento di rilievo, che chiude un anno ricco di eventi di spessore e di collaborazioni con artisti di fama mondiale, a suggello dell’alta qualità delle iniziative e dell’offerta formativa del Cantiere, ormai riconosciuto sul piano nazionale e internazionale».

Nel dettaglio, Roby Facchinetti «incontrerà gli allievi e i docenti dell’accademia miletese, che offriranno all’artista un omaggio musicale. L’evento è riservato agli iscritti al Cantiere Musicale e alle autorità della Città normanna».

