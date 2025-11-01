Poliziotto morto nell’incidente a Torre del Greco: Arrestato l’autista del suv

2 minuti per la lettura

Arrestato il 28enne alla guida del suv che ha causato l’incidente stradale a Torre del Greco: morto un poliziotto e l’autista era positivo alla droga dopo la fuga.

TORRE DEL GRECO (NAPOLI) – Svolta nelle indagini sul tragico incidente stradale avvenuto questa notte, 1 novembre 2025, a Torre del Greco, costato la vita all’assistente capo della polizia di Stato Aniello Scarpati, 47 anni, e ferendo gravemente un suo collega di 35 anni. La Polizia di Stato ha rintracciato e sta procedendo all’arresto del conducente del SUV coinvolto, un 28enne risultato positivo ai test tossicologici.

OMICIDIO STRADALE AGGRAVATO E OMISSIONE DI SOCCORSO

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco stanno formalizzando l’arresto nei confronti del 28enne per omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze psicotrope e stupefacenti e per omissione di soccorso. L’uomo si trovava alla guida di un SUV BMW X4 con a bordo altri cinque passeggeri, tra cui tre minorenni, quando è avvenuto il violento scontro in viale Europa intorno alle 2 di notte. Dopo l’incidente, il 28enne si è dato alla fuga per oltre 12 ore.

RINTRACCIATO IN OSPEDALE

Il conducente del SUV è stato infine rintracciato presso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sottoposto ai test tossicologici che ne hanno confermato la positività alla droga, è stato condotto in commissariato dove gli saranno formalizzate le accuse. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE DOVE E’ MORTO IL POLIZIOTTO: L’AUTISTA DEL SUV CONTROMANO E LA VOLANTE NEL DIRUPO

L’incidente ha visto la volante di servizio scontrarsi con il SUV. La dinamica, ricostruita dagli investigatori, propende per la perdita di controllo da parte dell’autista del BMW X4, che viaggiava contromano. Il SUV ha urtato la volante, facendola precipitare in un dirupo vicino alla zona delle Ferrovie. L’agente Aniello Scarpati è stato sbalzato fuori dall’auto ed è morto sul colpo. Il collega 35enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Il poliziotto è stato sottoposto a un delicato intervento; è ricoverato in prognosi riservata e le sue condizioni sono considerate gravi.