La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sulla strage di migranti di Crotone chiedendo all’Europa di intervenire subito

Roma – «La tragedia al largo di Crotone mi lascia arrabbiata e affranta. Un altro naufragio toglie la vita a bambini, donne, uomini. Gli Stati membri devono farsi avanti e trovare un modo di procedere. Ora».

Lo ha detto la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola esprimendo il proprio cordoglio per la strage di migranti avvenuta al largo di Crotone che ha portato alla morte decine e decine di essere umani tra cui anche alcuni bambini.

Per la presidente della massima istituzione assembleare europea «l’UE ha bisogno di norme comuni e aggiornate che ci consentano di affrontare le sfide della migrazione».

«Ci sono proposte sul tavolo per aggiornare e riformare le norme europee in materia di asilo e immigrazione – aggiunge il presidente dell’europarlamento, Metsola -. Gli Stati membri non dovrebbero lasciarli lì. Possiamo essere giusti e umani con chi ha bisogno di protezione, fermi con chi non lo è, e forti contro i trafficanti che sfruttano i più vulnerabili».