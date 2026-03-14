Heated Rivalry, arrivano i romanzi in italiano

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Dal 17 marzo 2026 in libreria con Always Publishing arriva in italiano Heated Rivalry, il secondo romanzo della saga Game Changers di Rachel Reid da cui è stata tratta la serie rivelazione con protagonisti Shane Hollander e Ilya Rozanov

In Italia arriviamo buoni ultimi, ma come a dirsi meglio tardi che mai. Mentre il mondo che parla inglese leggeva con bruciante passione dal 2019 Heated Rivalry, il secondo romanzo della saga Game Changers di Rachel Reid e la serie televisiva canadese omonima trascinava milioni di spettatori in un vortice di passione tra piste di ghiaccio, amori non poi tanto repressi e sesso, noi eravamo fermi al palo. Dovevamo comprare l’originale su Amazon, in lingua inglese, o leggere fanzine tradotte sui forum.

HEATED RIVALRY, ARRIVANO I LIBRI TRADOTTI IN ITALIANO



Il 17 marzo 2026 cambia tutto. Always Publishing, casa editrice italiana sempre più attenta al panorama romance LGBTQ+, ha deciso di portare finalmente in libreria la storia tra Shane Hollander e Ilya Rozanov con la traduzione di Sara Bilotti.

CHI È RACHEL REID

Rachel Reid è una scrittrice canadese, ex giornalista, con un background nel mondo dell’hockey che si sente. La sua saga Game Changers, composta da sei romanzi scritti tra il 2018 e il 2022 e un settimo in arrivo, ha trovato lettori ovunque negli ultimi anni, BookTok compreso. Funziona perché Reid non scrive storie in cui il problema è essere gay. I personaggi lo sono e basta. I problemi veri sono l’hockey, la fama, il non voler ammettere che quella persona che ti fa venire i nervi è anche l’unica che ti interessa.

LA TRAMA



Shane Hollander è il capitano dei Montreal Voyagers, canadese, irreprensibile, con un problema di spettro autistico. Ilya Rozanov è il capitano dei Boston Bears, russo, tormentato, con una famiglia problematica alle spalle. Sono i due migliori giocatori della NHL. In pubblico si odiano. In privato decisamente meno, anzi. Heated Rivalry racconta la storia dei loro incontri segreti, della tensione che si accumula per anni, del momento in cui tenerla nascosta non può più essere. C’è anche altro: quanto costa essere visibili in uno sport che non ha ancora capito bene come stare con la cosa. È il secondo volume della saga, ma si legge da solo senza problemi.

HETADE RIVALRY, TUTTI I LIBRI DELLA SAGA



Per chi vuole seguire l’elenco di pubblicazione: Game Changer, Heated Rivalry, Tough Guy, Common Goal, Role Model, The Long Game. Ogni coppia è diversa, ogni libro regge da solo