Sanremo 2023, le anticipazioni delle prime due serate

Sanremo 2023 è ai nastri di partenza e dopo la conferenza stampa iniziale sono uscite fuori le anticipazioni delle prime due serate. Il palco è pronto, gli ospiti sono stati tutti (o quasi) annunciati, conduttori e co-conduttori sono preparatissimi e agli artisti in gara non resta che cantare. Ecco le anticipazioni delle prime sue serate di questo Festival di Sanremo 2023.

PRIMA SERATA

A condurre la 74esima edizione del Festival della canzone italiana, al fianco di Amadeus e del suo fedele compagno, Gianni Morandi, in questa prima serata sarà Chiara Ferragni.

Il selfie di Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e ultima serata, postato sui social: “Molto emozionata, onorata e agitata”

Gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’Ariston saranno: Elena Sofia Ricci, che presenterà la nuova fiction Rai di cui è protagonista; i Phooh con Riccardo Fogli, una reunion che vedrà anche un omaggio a Stefano D’Orazio; Mahmood e Blanco, insieme canteranno “Brividi”, brano con il quale hanno vinto la scorsa edizione del Festival, poi Blanco farà ascoltare il suo ultimo singolo “L’isola delle rose”.

In collegamento dal Suzuki stage in piazza Colombo ci sarà invece Piero Pelù che canterà “Gigante”; dalla nave Costa Smeralda si esibirà poi Salmo.

Notizia delle ultime ore è che in sala, al Festival di Sanremo, sarà presente anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Un segno importante di vicinanza al mondo dello spettacolo” ha detto Amadeus. Ma anche un modo per celebrare i 75 anni della Costituzione italiana. E per farlo, non poteva mancare Roberto Benigni. L’interazione tra l’attore e il Capo dello Stato avverrà in sala.

Per quanto riguarda la gara, oggi si esibiranno i primi 14 cantanti. Ecco l’ordine d’uscita: a rompere il ghiaccio sarà Anna Oxa; a seguire: Gianmaria, Mr Rain, Marco Mengoni, Ariete, Ultimo, Coma Cose, Elodie, Leo Gassmann, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olly, Colla Zio e Mara Sattei.

SECONDA SERATA

Sono ancora poche le notizie che circolano sulla seconda serata del Festival di Sanremo. Cosa certa è che alla conduzione, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, ci sarà la giornalista Francesca Fagnani.

Tra gli ospiti già annunciati (LEGGI LA NOTIZIA): Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano, per la prima volta insieme. Attesissimi gli ospiti internazionali di questa kermesse: i Black Eyed Peas.

Per quanto concerne la gara, i restanti quattordici artisti si esibiranno questa sera. Ecco l’ordine di uscita: ad aprire le danze sarà Will, seguiranno i Modà, poi Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, Colapesce e Dimartino, Shari, Madame, Levante, Tananai, Rosa Chemical, Lda e in fine Paola e Chiara.