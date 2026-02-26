La stazione ferroviaria Bari centrale chiusa per tre giorni

2 minuti per la lettura

Dal 5 all’8 marzo la stazione ferroviaria di Bari Centrale chiuderà per potenziamento tecnologico da 120 milioni. Previsti bus sostitutivi e cancellazioni.

BARI – Una vera e propria operazione “a cuore aperto” per il sistema ferroviario pugliese. Dal 5 all’8 marzo 2026, la stazione di Bari Centrale sarà il centro di un imponente intervento di potenziamento tecnologico e infrastrutturale coordinato da Rete Ferroviaria Italiana. Un cantiere da 120 milioni di euro che, se da un lato proietterà lo scalo nel futuro, dall’altro richiederà una drastica riprogrammazione dei viaggi, inclusa la chiusura totale del traffico per due giorni. L’intervento non è solo una manutenzione, ma una trasformazione profonda del nodo ferroviario. Due i pilastri fondamentali dell’operazione: Potenziamento fisico e la rivoluzione digitale.

Quindi verrà completato il raddoppio della linea Taranto-Bari in ingresso a Bari Centrale e modificato il piano del ferro (i binari) per facilitare l’interscambio tra i diversi gestori ferroviari. Sarà attivato inoltre il nuovo ACC (Apparato Centrale Computerizzato). Si tratta di un cervello tecnologico di ultima generazione che gestisce la circolazione in massima sicurezza, velocizzando gli itinerari lato Foggia e preparando il terreno per la futura interconnessione con la rete di Ferrotramviaria.

LEGGI ANCHE: Aeroporto di Foggia, chiuso per tre giorni: stop ai voli

Oltre 100 tecnici lavoreranno senza sosta per garantire l’affidabilità tecnologica e la puntualità dei treni nel lungo periodo.RFI ha programmato i lavori a ridosso del fine settimana per minimizzare l’impatto su studenti e lavoratori pendolari, ma le variazioni saranno comunque pesanti. Nei giorni di giovedì 5 e venerdì 6 Marzo: La stazione resterà attiva solo per la relazione Barletta-Fasano. Sarà invece sbarrata per i treni da/per Foggia, Lecce, Taranto, Bitritto e per le linee FSE. Sabato 7 e mattina di Domenica 8 Marzo: Chiusura totale. Nessun treno potrà accedere o fermarsi a Bari Centrale. Le operazioni di ripristino della circolazione avverranno gradualmente nel corso del pomeriggio di domenica 8 marzo.

STAZIONE FERROVIARIA DI BARI: INVESTIMENTO E PROSPETTIVE

Con un impegno economico di 120 milioni di euro, Bari punta a diventare un hub sempre più interconnesso e affidabile. “Questi interventi creano le condizioni per una gestione della circolazione più fluida”, sottolinea RFI. Si invitano i passeggeri a consultare i canali di vendita delle imprese ferroviarie e i siti web ufficiali per conoscere nel dettaglio le cancellazioni e i bus sostitutivi che verranno attivati per garantire la mobilità nel nodo barese.