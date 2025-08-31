Assalto al bancomat con un ordigno nel Foggiano

1 minuto per la lettura

E’ successo all’ufficio postale di Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano: assalto al bancomat con un ordigno rudimentale

Hanno assaltato l’ufficio postale del piccolo comune di Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia utilizzando la tecnica della cosiddetta marmotta, ovvero un ordigno rudimentale esplosivo inserito all’interno dello sportello di erogazione automatica del denaro.

L’ordigno, esplodendo ha provocato l’apertura dello sportello. I malviventi sono però riusciti a fuggire anche se a mani vuote.

È accaduto nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2025, intorno alle 4 quando il violento boato ha svegliato gran parte dei residenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire agli autori.

Le indagini sono ancora in corso. Ingenti, secondo quanto si apprende, sarebbero i danni alla struttura dell’ufficio postale