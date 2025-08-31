X
<
>

Assalto al bancomat con un ordigno nel Foggiano

| 31 Agosto 2025 12:46 | 0 commenti

Assalto al bancomat con un ordigno nel Foggiano

rapina ufficio postale, castelluccio dei sauri
Share
1 minuto per la lettura

E’ successo all’ufficio postale di Castelluccio dei Sauri, nel Foggiano: assalto al bancomat con un ordigno rudimentale

Hanno assaltato l’ufficio postale del piccolo comune di Castelluccio dei Sauri in provincia di Foggia utilizzando la tecnica della cosiddetta marmotta, ovvero un ordigno rudimentale esplosivo inserito all’interno dello sportello di erogazione automatica del denaro.

L’ordigno, esplodendo ha provocato l’apertura dello sportello. I malviventi sono però riusciti a fuggire anche se a mani vuote.

LEGGI ANCHE: Assalto con esplosivo a un bancomat in provincia di Foggia

È accaduto nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2025, intorno alle 4 quando il violento boato ha svegliato gran parte dei residenti.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per tentare di risalire agli autori.

Le indagini sono ancora in corso. Ingenti, secondo quanto si apprende, sarebbero i danni alla struttura dell’ufficio postale

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Diamante, ufficio postale chiuso per rapina da 10 giorni Il sindaco scrive alla direzione generale delle Poste
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA