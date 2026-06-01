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VIDEO – Amendolara, il luogo del ritrovamento dei quattro cadaveri carbonizzati

| 1 Giugno 2026 21:28 | 0 commenti

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Il video del luogo del presunto quadruplice omicidio scoperto ad Amendolara dove all’interno di un’auto c’erano i corpi di 4 persone.

AMENDOLA (CS) – Le immagini del luogo del presunto quadruplice omicidio scoperto ad Amendolara dove all’interno di un’auto, completamente distrutta dalle fiamme, i Vigili del fuoco hanno trovato i corpi di 4 persone.

LEGGI LA NOTIZIA: Tragedia ad Amendolara, quattro corpi carbonizzati in un’auto

GUARDA LE FOTO: Orrore ad Amendolara, 4 corpi carbonizzati – Il Quotidiano del Sud

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