VIDEO – Amendolara, il luogo del ritrovamento dei quattro cadaveri carbonizzati

Il video del luogo del presunto quadruplice omicidio scoperto ad Amendolara dove all’interno di un’auto c’erano i corpi di 4 persone.
AMENDOLA (CS) – Le immagini del luogo del presunto quadruplice omicidio scoperto ad Amendolara dove all’interno di un’auto, completamente distrutta dalle fiamme, i Vigili del fuoco hanno trovato i corpi di 4 persone.
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