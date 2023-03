Giallo a Picerno, medico trovato morto in un cespuglio

3 minuti per la lettura

Trovato morto a Picerno il medico Lorenzo Pucillo, il corpo del sanitario si trovava in un cespuglio, unanime cordoglio nella comunità

PICERNO – Una notizia inaspettata e dolorosa per due comunità: quella di Pescopagano, dove Lorenzo Pucillo viveva e quella di Picerno, dove il medico ricopriva il ruolo di responsabile sanitario dell’AZ Picerno.

Pucillo, che aveva 70 anni (compiuti lo scorso 3 febbraio) era molto stimato per la sua professione di medico ma anche per la sua passione per gli animali. I soccorritori lo hanno trovato privo di vita in un cespuglio, in un terreno di sua proprietà, in contrada Bosco Le Rose, un’area di difficile accesso fuori dal centro abitato di Pescopagano. Era lì che passava le sue giornate, seguendo quella che era la sua passione.

A lanciare l’allarme un vicino: sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Melfi insieme a quelli della stazione di Pescopagano, che hanno fatto la triste scoperta. Difficile stabilire con chiarezza quanto accaduto nella serata di martedì. Secondo una prima ricostruzione, Pucillo sarebbe stato colpito da un animale, probabilmente una mucca, mentre stava lavorando nei campi.

L’incidente, probabilmente, mentre l’uomo stava scendendo da un trattore.

Il corpo è stato portato all’ospedale di Pescopagano e poi, dopo gli accertamenti esterni, sarà riconsegnato ai familiari. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa, davvero inaspettata. «Il tuo contagioso sorriso e la tua grande professionalità vivranno per sempre nei nostri cuori», ha scritto sui social l’Az Picerno.

IL CORDOGLIO DELLA COMUNITÀ PER IL MEDICO DI PICERNO LORENZO PUCILLO TROVATO MORTO

«La società AZ Picerno che sta disputando il campionato di calcio di serie C, nelle persone del presidente Curcio e del direttore generale Greco, comunica con estremo dolore e tristezza che è venuto a mancare il dottor Lorenzo Pucillo, responsabile Sanitario dell’AZ Picerno. Professionista esemplare e uomo “spogliatoio”, il dottor Pucillo, classe 1953, ha ricoperto il ruolo di responsabile sanitario dell’AZ Picerno dalla stagione 2020/2021, distinguendosi sempre per la strenua e infaticabile etica del lavoro coniugata a un’unica e ammirevole cifra umana, qualità tutte che lo hanno portato a essere stimato professionalmente e, al contempo, a essere lodato umanamente. Tutta la famiglia dell’AZ Picerno si stringe pertanto intorno al dolore della famiglia, della moglie e dei figli, partecipando con massimo dolore a questa repentina e prematura scomparsa. Buon viaggio carissimo Doc».

E i commenti, dopo la triste notizia, sono stati tanti, tutti di grande affetto per Puccillo. «Un vero signore di umiltà e gentilezza» scrive qualcuno.

«Una persona straordinaria – scrive Claudio Buono, per diverso tempo addetto stampa dell’Az Picerno – sempre con il sorriso e sempre simpatico e disponibile. Non diceva mai di no, cercava di essere d’aiuto sempre e sempre, in ogni trasferta, parlava dei suoi animali e della passione per ciò che faceva nel tempo libero lì, dove purtroppo ha perso la vita. Oggi la Basilicata perde uno stimato professionista. Una persona straordinaria difficile da incontrare».

Pucillo si era laureato a Napoli in Medicine e Chirurgia, aveva esercitato la professione in uno studio dentistico e si era poi specializzato in Medicina dello Sport. Da alcuni anni ricopriva il ruolo di responsabile sanitario dell’AZ Picerno, ora in Serie C. Ma, da un paio d’anni si dedicava all’allevamento della mucca podolica. Una passione che, stando alle prime ricostruzioni, potrebbe essergli costata la vita.