Lamezia, Kristal Berlingieri accede alle fasi regionali di Miss Italia

Diciannove anni, solare e carismatica, Kristal Berlingieri, di Lamezia, ha convinto i giudici: accederà alle selezioni regionali di Miss Italia

La lametina Kristal Berlingieri, incoronata miss città di Stefanaconi, accede alle selezioni regionali di Miss Italia. Il Comune di Stefanaconi ha fatto da cornice alla 12^ selezione del concorso di bellezza più longevo e conosciuto d’Italia. Gli spettatori hanno sostenuto con entusiasmo le aspiranti miss creando un clima particolarmente accogliente. A convincere la giuria è stata la diciannovenne Kristal Berlingieri, solare e carismatica. Ha colpito la giuria per la sua particolarità, per il portamento e per il monologo molto toccante eseguito durante i 30 secondi dati a disposizione per farsi conoscere meglio. Il suo motto è

“L’importante non è essere ma sentirsi all’altezza” … nonostante le critiche e le sue insicurezze sta seguendo con determinazione questo percorso ricco di soddisfazioni. Diplomata al chimico sanitario (Polo tecnologico di Lamezia terme), diplomata in danza quest’anno, e da poco vicina al mondo del teatro grazie alla compagnia teatrale BA17. Sogna di far parte del mondo del giornalismo e avere qualche esperienza nel mondo del cinema. Aggiudicandosi questo primo posto alle provinciali, ha la possibilità ora di partecipare alle fasi regionali, dove gareggerà per poter aggiudicarsi un titolo per arrivare alle prefinali.

“A prescindere dai risultati futuri – dichiara Kristal – questo è per me un grande traguardo inaspettato. Inizialmente non volevo nemmeno iscrivermi, ora sto vivendo un viaggio meraviglioso e ho conosciuto tante persone”. Miss Italia Calabria ha preso vita grazie all’impegno instancabile di Linda Suriano, esclusivista regionale e titolare della Carli Fashion Agency insieme a Carmelo Ambrogio.

La fascia di Miss Rocchetta Bellezza è stata consegnata alla seconda classificata Carla Guarrera. La fascia di Miss Framesi è andata alla terza classificata Anna Maria Andronache. La quarta classificata è Daniela Tedesco, la quinta classificata è Serena Verterame, la sesta classificata è Elisa Suppa. Oltre a puntare i riflettori sulle concorrenti, il concorso di bellezza favorisce la promozione delle ricchezze culturali e delle tradizioni della Regione Calabria, contribuendo a promuovere il patrimonio unico di questa terra. L’evento rappresenta un’opportunità per mettere in mostra il talento, la personalità e le qualità interiori delle concorrenti. La valorizzazione di questi aspetti è fondamentale per rendere la kermesse un’esperienza unica e significativa per tutte le ragazze coinvolte.