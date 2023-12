Capodanno Rai a Crotone, Occhiuto: «Con Amadeus entusiasmo straordinario»

2 minuti per la lettura

Soddisfazione del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto per il Capodanno Rai a Crotone: «Amadeus ha portato un entusiasmo straordinario»

CROTONE – Come noto quest’anno saranno la Calabria, e in particolare Crotone con la centrale Piazza Pitagora, a ospitare il Capodanno di Rai 1. Spettacolo a partire dalle 21 circa e per oltre 4 ore. A realizzare la serata una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in conferenza stampa ha ringraziato i vertici Rai per la «sfida di fare Capodanno a Crotone. Una sfida complicata perché Crotone è complicata anche da raggiungere – ha sottolineato – ma ha delle potenzialità purtroppo inespresse dal punto di vista turistico. Ha un mare straordinario, ha un territorio nel quale è immerso il mito della Magna Graecia. È la città dove è vissuto Pitagora – ha ricordato – è una città che dista pochissimo da una montagna spettacolare. Quindi è una città che può davvero fare del turismo il suo driver di sviluppo, e sono molto felice che ci sia questo importante evento di promozione territoriale».

Promozione «in una regione, la Calabria, di cui si parla sempre per i problemi e non per le ricchezze che ha. L’accordo fatto dalla Regione con la Rai, che prevede anche 50 spazi in altrettante produzioni Rai, è molto utile per promuovere le straordinarie ricchezze di questa regione». Occhiuto ha anche riconosciuto ad Amadeus, alla guida del Capodanno Rai a Crotone, di aver «portato un entusiasmo straordinario, lo ringrazio molto per il lavoro che svolge e per averlo voluto svolgere in Calabria con L’anno che verrà».

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time, ha aggiunto: «Noi della Rai siamo felicissimi di stare qui a Crotone, ripagati dall’abbraccio meraviglioso della città, lo scenario è stupendo. Questo evento è una festa della musica, che abbraccia tutta la città per salutare l’anno che verrà. Sarà una festa che abbraccia trasversalmente tutte le generazioni. Saremo presenti ovunque, non solo su Rai 1 ma anche su Radio 1 e in streaming su RaiPlay» ha concluso.