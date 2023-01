Operazione Olimpo, le accuse ai funzionari della Prefettura di Vibo

4 minuti per la lettura

L’interdittiva antimafia a Trimboli e la rivelazione di segreto dei funzionari della Prefettura di Vibo nelle carte dell’operazione Olimpo

VIBO VALENTIA – La vicenda prende le mosse da una situazione che ha tenuto bando per diverso tempo in città, vale a dire l’accoglienza dei migranti giunti al porto di Vibo Valentia.

E vede coinvolti i funzionari della Prefettura di Vibo Michele La Robina Michele e Rocco Gramuglia accusati di rivelazione di segreti d’ufficio all’imprenditore Costantino Trimboli, sull’esistenza di un’istruttoria relativa ad una informativa interdittiva antimafia.

Quest’ultimo, in qualità di titolare di fatto della società F94 Srl, deputata alla gestione di strutture turistiche adibite al servizio di accoglienza migranti per il tramite dell’associazione “Monteleone Protezione Civile”, accreditata pressò l’Utg di Vibo Valentia, aveva provveduto anche a tutti i servizi di alloggio per gli extracomunitari, in violazione del divieto di cessione totale o parziale di subappalto. L’associazione aveva poi stipulato un accordo di prestazione di servizi con la F94, e l’Utg di Vibo aveva ravvisato un contratto di subappalto di servizi. La stessa società, infine, era stata colpita, il 6 ottobre 2017, da un provvedimento di interdittiva antimafia.

OPERAZIONE OLIMPO, LE ACCUSE AI FUNZIONARI DELLE PREFETTURA DI VIBO

Orbene, il capo di incolpazione preliminare riguarda, come detto, la rivelazione dell’esistenza di una istruttoria relativa all’interdittiva a carico della Cooperativa Sociale “Monteleone Servizi” e di dettagliati elementi informativi sulla F94 ed in particolare sulle figure di Trimboli, in veste di socio e padre dell’amministratore unico della società, Francesco, e di Lucy Zinghini, moglie di Costantino Trimboli e amministratore unico della “Immobil Holiday Srl”.

Le indagini sono partite a seguito di una conversazione captata in data il 3 luglio 2017, intervenuta tra La Robina e Gramuglia, durante la quale gli stessi parlavano della ricerca di un documento che ineriva una vicenda che interessava Trimboli e che investiva una società riconducibile alla moglie dello stesso:

GRAMUGLIA: Stamattina mi sono visto con Costa…. ;

LA ROBINA: che ha saputo che c’è qualcosa e tutto … io vedi che io gli ho detto … che noi non abbiamo detto niente … Che mi ha detto: “Verifica! … Verificate perché c’è qualcosa e siccome devo andare … devo sapere quello che devo dire … “;

GRAMUGLIA: Eh … io gli avevo detto … All’epoca … ti ricordi? … Che c’era una cosa che era arrivata … che forse non avevo capito chi era. .. perché parlava di una figlia femmina – gli ho detto io a lui – no? ma non c’era niente di che … però … ora sono andato a controllare ma … non riuscivo… non riesco a trovarla più!… Ma ti ricordi tu… attinente l’oggetto… qual era? … ;

LA ROBINA: Sì! Era per quanto riguarda le forniture… le forniture di coso … ;

GRAMUGLIA: Monteleone? … ;

LA ROBINA: Si! … Però era una società a nome della moglie … ed era una società…Che non mi ricordo come si chiama…;

GRAMUGLIA: HOLIDAYL;

LA ROBINA: Mi pare che si!…;

GRAMUGLIA: Ma non l’ho trovata cazzo, in nessuna maniera… ;

LA ROBINA: Vedi venti, venticinque giorni fa. .. la Finanza!… ;

GRAMUGLIA: Eh!… Ma era… il fascicolo ce l’aveva… l’area di Gabinetto era di… o giù gliel’hanno mandato?…;

LA ROBINA: Noi … Noi… Per me Area uno era. .. uhm!…;

LA RIVELAZIONE DI SEGRETO D’UFFICIO

In una successiva conversazione, captata il 3 luglio Gramuglia confermava a La Robina di aver trovato il documento ricercato, specificando di averne rinvenuto anche un altro proveniente dalla Questura e che entrambi i documenti sarebbero stati posti in visione, “verosimilmente a Trimboli”:

GRAMUGLIA: Eh … quella cosa là l’ho trovata poi … Si …. però voglio vedere … voglio parlare con te prima. … bai capito? … per dirgli …. che poi bo visto quell’altra pure … della Questura… hai capito?;

LA ROBINA: Ed è peggio?;

GRAMUGLIA: ed è montata. .. così … un poco … eh … uhm … ho stampato una cosa. .. tipo due pagine …. per fargli vedere •.. un accenno … quello che (inc.le) avevamo detto noi;

LA ROBINA: Gli puoi dire così…un accenno glielo puoi già dare…

Nella conversazione di tre giorni dopo Trimboli conferma di aver visto i documenti stampati:

LA ROBINA: Tutto bene … oggi sono a Nardodipace … ti ha chiamato Rocco?;

TRIMBOLI: Eh •.. ieri ci siamo sentiti … comunque era quello che ti dicevo io…

Infine, il 6 ottobre successivo, giorno di emissione delle interdittive contestualmente disposte a carico della Cooperativa Sociale “Monteleone Servizi” e della F94 Sri, ad opera delle due Prefetture di Vibo Valentia e Reggio Calabria, veniva registrata una conversazione sempre tra i due nella quale venivano commentati i fatti:

MICHELE: No, nel senso . .. io perché ti bo detto di mandare l’avvocato per andare là… di presentare tutto … perché cosa c’è di nuovo?

TRIMBOLI: No niente, stanno spingendo dalla Prefettura da Reggio pure! … perché è venuto quello di Reggio a trovarmi ieri sera ed mi ha portato tutte le carte … inc.le … solite cazzate …

LA ROBINA: Costantino ci dobbiamo guardare … Franco Greco… uh… a differenza… mi ha detto che sono minchiate, però perché ti ha detto io di andare con l’avvocato… a presentare … se ha altre carte… di presentarle… non c’è nulla di nuovo.