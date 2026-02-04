Sanremo 2026: Mattarella riceverà al Quirinale il cast del Festival

2 minuti per la lettura

Per la prima volta nella storia del Festival, il Presidente Mattarella riceverà al Quirinale il cast di Sanremo 2026: Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 big in gara

Il Presidente Mattarella apre le porte del al cast del Festival di Sanremo 2026. Venerdì 13 febbraio 2026, il Capo dello Stato riceverà il conduttore e direttore artistico Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini assieme ai 30 big in gara. Ad annunciarlo è lo stesso Conti in un video sui social.

“Oggi (4 febbraio 2026; ndr) c’è una grandissima notizia che riguarda il Festival di Sanremo: dopo 76 edizioni, per la prima volta, i protagonisti del Festival saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica. Venerdì 13 febbraio – annuncia Carlo Conti – io, Laura Pausini e i big in gara, saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale”.

“E’ ovviamente una gioia immensa – prosegue Conti – un grande onore e una grande emozione”.

MATTARELLA AL FESTIVAL NEL 2023 E NEL 2026 RICEVE IL CAST DI SANREMO

E’ la prima volta in assoluto che un Presidente della Repubblica riceve il cast del Festival di Sanremo. Ma non è la prima volta che Sergio Mattarella mostra vicinanza alla kermesse. Già nel 2023 il Capo dello Stato, per la prima volta nella storia, prese parte alla serata inaugurale della 73esima edizione della kermesse canora, omaggiato da un lungo applauso da parte del pubblico in sala.

L’IRONIA DI FIORELLO A LA PENNICANZA: “CI MANCAVA SOLO CONTI CHE MI INVADE IL QUIRINALE”

Dopo l’annuncio di Conti, non poteva mancare l’ironia di Fiorello a La Pennicanza. Assieme a Fabrizio Biggio ha commentato la notizia. Poi la telefonata con un finto Mattarella che dice: “Ma chi ha invitato tutta questa gente?! Ma ti pare che questo si presenti con 40 cantanti qui al Quirinale?!”.

“Adesso ci mancava solo Conti che mi invade il Quirinale. Non bastavano i medagliati olimpici? E questi cosa mi portano? Microfoni sputacchiati, in ear monitor pieni di cerume, anelli e orologi? E poi Achille Lauro con le tutine e i capelli leccati da una mucca? Voglio la lista dei cantanti: dove sono Gianni Morandi, Rita Pavone, Nicola Di Bari, Orietta Berti? Io da ragazzino avevo il poster di Orietta Berti in costume! A me questa sembra una lista di pregiudicati… Luchè, Nayt… poi qui leggo solo lettere… ma questi cantano? Tredici Pietro? Ma gli apostoli non erano dodici?! Questa me la paga Conti. Vengono venerdì 13? Ma questo è un film dell’orrore!”.