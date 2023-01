La morte di Elisa diventa una serie Tv: ecco "Il caso Claps"

1 minuto per la lettura

La morte di Elisa Claps sarà una serie Tv che ripercorrerà la storia dalla scomparsa della giovane fino all’arresto di Danilo Restivo

POTENZA- Aspiranti comparse cercasi. I prossimi 14 e 15 gennaio, nei locali del Centro sociale di Malvaccaro, in via Raffaele Danzi a Potenza, Sirio Studios, dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 19, aprirà le selezioni per la serie tv “Il caso Claps” che andrà in onda sulla Rai.

La produzione televisiva tratterà della drammatica vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica, non solo nel capoluogo di regione. La storia di Elisa Claps ha, infatti, commosso anche cittadini di altre città.

Al momento non è possibile sapere gli attori protagonisti ma chi volesse proporsi per partecipare al casting potrà farlo prenotando il provino inviando una mail a castingsiriostudios@gmail.com o telefonando ai numeri 348/6584480 3 348/9136151. Sirio Studios nell’annuncio specifica che si cercano comparse dai 18 ai 65 anni di età e che i partecipanti al provino dovranno presentarsi con trucco leggero o senza trucco.

LA STORIA DI ELISA CLAPS IN UNA SERIE TV A FIRMA RAI

La serie Rai ripercorrerà la vicenda della scomparsa, il 12 settembre del 1993, della sedicenne potentina. Le ricerche della studentessa, come noto, sono terminate nel 2010. Il 17 marzo, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, in pieno centro storico a Potenza, la scoperta dei resti della ragazza. E quel 17 marzo del 2010 la tragica scoperta portò in seguito ad individuare il suo assassino: Danilo Restivo.

Il tragico epilogo, gli anni dei disperati appelli da parte della famiglia, della comunità, delle associazioni, saranno raccontati sul piccolo schermo.

Quali saranno gli attori protagonisti ed altri particolari sulla serie tv non sono ancora stati svelati. Intanto il 14 e 15 gennaio si sceglieranno le comparse.